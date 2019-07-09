蘋概股弱勢 台股守住10700點

（中央社記者吳家豪台北9日電）國際股市表現不佳，影響投資人追價意願，台股今天開低走低，盤中跌破季線10693點，蘋概股表現弱勢，終場守住10700點大關；法人表示，台股短線仍將整理。

台股加權指數今天開低震盪，盤中最低下探10680.85點，跌破季線10693點，尾盤大單71.05億元挹注，終場收在10702.78點，下跌48.44點，跌幅0.45%，成交值新台幣933.68億元，連續4個交易日量能不到千億元。電子股跌0.82%，金融股跌0.19%。

在彭博資訊追蹤的57家券商蘋果評等中，5家券商的蘋果股票評等為「賣出」，衝擊蘋果股價下跌2.06%，也波及台灣蘋概相關供應鏈今天股價走勢。蘋概股三王今天同步下挫，股王大立光跌2.31%，收4020元；鴻海跌1.39%，收77.9元；台積電跌0.21%，收242元。

6月營收黯淡的被動元件族群表現弱勢，國巨早盤跌破5日線，終場收在最低264元，跌幅4%；華新科收在最低168元，下跌4.27%。

金融股多數下跌，富邦金跌0.34%，收44.05元；國泰金跌0.24%，收41.85元；新光金跌0.63%，收9.46元；兆豐金漲0.64%，收31.6元。

國泰證期指出，台股近日量能始終維持在千億元以下，顯示市場追價意願相對保守，目前5、10日均線已經出現下彎，大盤仍將維持整理走勢；近期國際股市表現相對弱勢，大陸股市回檔幅度明顯，後續買盤若未進場，短線線型仍將持續整理。（編輯：趙蔚蘭）1080709