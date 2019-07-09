Visa國際掃碼支付 漁市花市小型商店皆可用

（中央社記者劉姵呈台北9日電）Visa「2019消費者支付調查」發現，約44%受訪者希望傳統場域和小型商店可接受數位支付，同時也宣布台北漁市、花市、西門町與永康街商圈等近萬家商店，現在開始能使用國際掃碼支付。

根據Visa發布的「2019消費者支付調查」發現，台灣消費者每週至少1次在小型商家消費，9成以上的小型商家僅收現金，高達44%受訪者希望未來這些傳統消費場域可以接受數位支付方式。

Visa今天宣布，目前已與9大銀行業者，包括台新銀行卡得利、永豐銀行豐錢包、渣打銀行行動銀行、華南銀行行動網、兆豐銀行兆豐Pay、彰銀行動網彰銀錢包、第一銀行第e行動、合作金庫的合庫E Pay與台灣企銀行動銀行行動支付，還有1家台灣行動支付合作，串聯使用「EMV國際通用掃碼支付」。統計全台有近萬家小型商店都可以使用此掃碼支付，舉例像是有台北漁市、建國與內湖花市、鳳凰旅行社、志英計程車隊、西門町商圈、永康街商圈等。

調查也統計，有49%的消費者使用過QR Code掃碼支付，超越香港的28%以及澳門的10%；尚未使用過的51%受訪者中，有高達74%的消費者認識QR Code掃碼支付，且超過半數約51%的受訪者表示有興趣嘗試。

調查細探消費者對此支付的看法，以不用攜帶實體支付卡、節省支付時間以及更加安全的交易等3大理由最獲青睞。對於尚未使用過QR Code掃碼支付的受訪者，最想進行體驗的消費場域前5名包括便利商店、帳單支付、量販店或超市、速食店或快餐店、與咖啡店或小餐館。（編輯：楊凱翔）1080709