維珍銀河擬合併投行上市 成太空旅遊業先鋒

（中央社倫敦9日綜合外電報導）維珍銀河公司執行長懷賽德今天表示，英國億萬富豪布蘭森打造的維珍將和美國投資銀行SCH合併，成為全球首個掛牌上市的太空旅遊企業，計劃一年內將首批客戶送上太空。

布蘭森（Richard Branson）發聲明說：「藉由展開此一新篇章，就在維珍銀河公司（Virgin Galactic）先進發展之際，我們能開放空間給更多投資人，這麼做也能新增數千人前進太空。」

聲明提及，維珍將和華爾街投資公司Social Capital Hedosophia（SCH）合併，SCH預期將持有高達49%股權。

參與雙方表示，合併後總值達15億美元，交易預計在2019年下半年度完成。

至今，維珍銀河大部分資金來自布蘭森，他於2004年創立這家公司，截至目前已自掏腰包投資超過10億美元。

經過數年發展，以及2014年造成副駕駛罹難的一起致命事故後，維珍銀河已擁有一艘可運作的太空船，曾兩度飛上太空邊際。

然而，已支付費用的客戶當中，沒有一人踏上這樣的旅程。

懷賽德（George Whitesides）告訴法新社：「我們計劃在一年內這麼做。」

維珍銀河今天說，時至今日，公司已替來自60國逾600人保留預約，這為他們帶來約8000萬美元預付押金，以及1.2億美元潛在利潤。（譯者：王品軒/核稿：徐崇哲）1080710