日管制出口 韓日將在東京舉行工作層磋商

（中央社記者姜遠珍首爾10日專電）南韓產業通商資源部官員今天表示，韓日兩國將於12日在東京舉行處長級工作層磋商，討論日本管制對南韓出口一事。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓政府一直要求舉行雙邊磋商，但日本經濟產業省堅持進行「工作層」會晤，對局長級磋商表現出消極態度。

報導說，南韓政府將在會議上聽取日本對南韓出口戰略性貨品管制方面發生「不當問題」和氟化氫經由南韓流入北韓的說明。這將是日本1日宣布、4日實施對韓出口管制令後，兩國政府代表首次會晤。

韓日出口戰略性貨品管制磋商自2008年至今共舉行6次，最後一次會議於2016年舉行。

日本與南韓因為二戰時期徵用工（遭日本企業強徵的韓國勞工）爭議而使關係惡化，日本政府4日起加強管制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子材料出口韓國，一般認為是對南韓的反制。

根據韓聯社英文網站，蝕刻氣體是高純度氟化氫。

報導說，為了應對日本8月可能將南韓排除在安全友邦國名單外，韓國貿易協會準備向日本經濟產業省提交韓日企業的意見書。韓國貿易協會相關負責人表示，目前針對7萬多家會員公司和行業整理意見。日本經濟產業省從1日到24日聽取各界意見，預計將於8月做決定。（編輯：郭中翰）1080710