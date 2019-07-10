戴森創辦人豪擲17億元 買下新加坡最貴豪宅

（中央社新加坡10日綜合外電報導）新加坡媒體報導，戴森吸塵器發明人、英國億萬富豪戴森砸下新加坡幣7380萬元（約新台幣17億元），買下新加坡最高最貴的豪宅，似展現在亞洲拓展業務決心。

新加坡「商務時報」（Business Times）報導，支持英國脫歐的戴森（James Dyson）買下新加坡豪宅「華利世家」（Wallich Residence）唯一一套「超級頂層豪宅」，共有3個樓層，位在新加坡最高樓國浩大廈的頂端。

國浩大廈共有64層樓，樓高290公尺，位在新加坡商業區，可俯瞰區域全景，而「華利世家」位於國浩大廈39至64樓。戴森買下的豪宅面積達1960平方公尺，有5間套房、私人花園、泳池和62樓的景觀平台，還有一部私人電梯。

路透社報導，72歲的戴森1月宣布，計畫將公司總部從英國遷往新加坡，以更加接近業務成長最快速的亞洲市場。

法新社報導，旗下產品包括無集塵袋吸塵器、無葉風扇、吹風機和空氣清淨機的戴森公司，還計畫在新加坡生產電動車。這些都包括在2016年英國公投決定脫離歐洲聯盟（EU）後，戴森將業務重心移往東方的行動中。

根據記者見到的產權文件，戴森夫婦於6月20日聯合承租這套租期99年的房產。這套房產曾在2017年開價最高達新加坡幣1億元（約新台幣23億元）。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1080710