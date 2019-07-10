大江布局新南向 雅加達設立分公司

（中央社記者韓婷婷台北10日電）大江生醫在站穩大陸市場後，積極擴大海外布局，除了瞄準美國及歐美市場外，也布局新南向，看好印尼積極發展工業4.0，已於雅加達設立東南亞唯一分公司。

大江生醫今天發布新聞稿表示，公司受邀會見印尼工業部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto），與談人員包括印尼工業部國貿、醫藥與交通主管官員，及台灣駐印尼代表陳忠。雙方就印尼功能食品工業如何邁向現代化，以及拓展印尼功能食品商機等議題廣泛交流。

大江學院營運長陳彥任指出，印尼幅員廣大，人口年輕商機龐大，進口台灣研發製造產品能有效活絡市場，能從需求端刺激製造端提升水準，大江生醫目前已於雅加達設立東南亞唯一分公司，依據過往經驗，將視印尼市場對功能食品的成長幅度，著手進一步在地布局。

艾朗嘉指出，將加速各部門效率，加快進口通關速度，以更優質的環境迎接像大江生醫這種國際領導企業進駐，以有效提升印尼在功能食品及護膚產品的科研製造實力，未來更期待能借重大江生醫銷售54國的豐富經驗，帶領印尼品牌邁向國際。

大江生醫主力產品為保健食品及飲品代工，近年重心轉移至面膜與生技保養品。客戶遍及54國，包括法國萊雅（L'Oreal），2014年起，大江生醫打入LV集團旗下美妝通路Sephora（絲芙蘭），代工10多款面膜，年出貨上千萬片。

大江生醫在出席2019亞太再生能源與市場高峰會時，由永續長李東維宣告將於2020年成為台灣第一家完成轉供綠電企業。

李東維表示，為實現愛護地球精進再生能源使用減少二氧化碳，因此成為台灣第一間加入「RE100」會員，承諾於2030年達到百分之百使用再生能源。未來將透過自發自用、再生能源購電協議及綠電憑證（T-REC/I-REC）等三種路徑達到百分百使用再生能源。（編輯：蘇志宗）1080710