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鮑爾憂經濟不確定性 暗示本月降息機率升

最新更新：2019/07/10 23:35

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天在準備向國會發表的證詞中表示，貿易摩擦和全球經濟情況帶來的不確定性，持續影響美國經濟展望，暗示不排除聯準會本月稍後降息。

法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）在預備向聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）發表的備受矚目證詞中說，由於經濟「橫流」增加，使得許多聯準會官員相信，降息可能性在6月「已增強」。

鮑爾雖未表明本月將降息，但他提醒，聯準會6月曾宣布會「採取適當行動維持經濟擴張」。他還說，自從聯準會6月政策會議至今，「環繞貿易緊張的不確定性，及關於全球經濟力道的疑慮，似乎仍持續影響美國經濟前景」。

鮑爾並指出：「通貨膨脹壓力依舊低落。且通膨微弱有可能比我們目前預期甚至還更持久。」

在美國總統川普採取攻擊性貿易政策下，尤其針對中國，鮑爾提到，美國企業和農民皆對國內經濟「表示更加憂慮」。

儘管美國第1季經濟成長率達到3.1%，但鮑爾指出，這是歸功於出口等因素，而這些因素「通常並非經濟動力能否持續的可靠指標」。

鮑爾於美東時間今天上午10時（GMT 1400）對眾議院金融服務委員會發表證詞，並接受議員提問。他明天還將出席聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）的聽證會作證。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080710

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