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全球CRS交換帳戶反避稅 藏富海外風險大增

最新更新：2019/07/11 18:52

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）國際反避稅已成現在進行式，財政部次長吳自心說，至去年底，全球已有90國家實際在進行金融帳戶資訊自動交換（CRS），可預期隨海外資金曝光風險提高，「藏富於外」風險將升高。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG台灣所）今天舉辦「KPMG安侯建業領袖學院論壇公司租稅治理新境界－董事會面對租稅天堂經濟實質規範、CRS及境外資金回臺專法之挑戰及因應」研討會，邀請吳自心到場致詞。

吳自心說，全球政府近年陸續合作進行各項反避稅措施，舉例來說，2017年12月起，歐盟開始公布稅務不合作國家名單，對稅務資訊不透明或經認定為有害租稅競爭的國家，祭出防禦性手段，並定期更新名單，檢視各國實際表現。

吳自心指出，CRS上路也造成不小影響，統計2018年底，全球有90個國家或地區已在實際進行CRS交換，包括日本、新加坡、中國大陸、香港、印尼、馬來西亞、澳洲、紐西蘭等。

吳自心表示，目前全球CRS已交換帳戶資訊達4700萬個，帳戶價值約4.9兆歐元，可預期隨海外資金曝光風險提高，未來倚賴資訊不對稱「藏富於外」情形將越來越少；面對不可逆的國際反避稅趨勢，台商應該要臣服，不要再做無謂抵抗。（編輯：楊凱翔）1080711

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