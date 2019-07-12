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復仇者系列電影大賣 6月電影娛樂稅收年增23.5%

最新更新：2019/07/12 15:16
影片來源：MarvelTW YouTube頻道

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）電影「復仇者聯盟4：終局之戰」全球熱賣，票房突破27億美元，在台灣上映同樣掀起熱潮；財政部統計，受「復4」帶動，今年6月電影娛樂稅收衝高至新台幣1070萬元，比去年同月大幅成長23.5%。

財政部表示，娛樂稅的來源相當多元，包括電影、娃娃機、演唱會、舞蹈表演、KTV、舞廳，以及高爾夫球等競技比賽，門票費用中都含有娛樂稅；特色是「靠天吃飯」，稅收多寡與景氣狀況、娛樂活動活絡程度關係密切。

財政部官員舉例，「復仇者聯盟4」4月下旬起在台上映，作為系列作品最終章，掀起一陣旋風，4、5月票房遞延反映在6月娛樂稅上，使單月電影娛樂稅金額衝破千萬大關，達到1070萬元，直逼耶誕節檔期表現，年增23.5%。

官員表示，但上半年電影娛樂稅收5400萬元，則呈現衰退，年減11.1%，推測與去年上半年有多部熱門電影推出、基期較高有關，例如有「復仇者聯盟3」、「黑豹」及「侏羅紀世界：殞落國度」等大片上映。

至於整體娛樂稅收，財政部統計，上半年稅收共9.43億元，之中主要由娃娃機所貢獻，光這一部分有1.8億元稅收入帳，年增69.9%。（編輯：楊玫寧）1080712

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