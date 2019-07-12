台灣金聯平價屋搶手 出售率92.3%創新高

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）台灣金聯連續9年推出平價屋專案，今年出售率高達92.3%，再創新高，最熱門物件為台南市永康區小東路華廈，換算每坪價格約新台幣10萬餘元，較周遭開發案價格更為親民。

台灣金聯表示，今年共釋出52件物件，在22天銷售期間內，共吸引851人登記申購48戶，換算出售率達92.3%，續創新高，其中有46戶因有多人登記申購，因此訂於今天公開抽籤，決定幸運兒。

台灣金聯公司代理董事長郭文進說，今年平價屋專案推出後，詢問及看屋人潮不斷，公司網站流量也創新高，並未受到房地產景氣影響，推測主要與價格平實、透明有關。

郭文進表示，此次最熱門物件共有88人申購登記，是位於台南永康小東路的華廈，特色是可觀賞窗外山景，總價238萬元，換算每坪售價約10萬餘元，比起附近建案未來新成屋預計每坪開價20萬元至30萬元，價格更為親民。

此外，郭文進指出，包括台中市南區復興路二段華廈、台北市林森北路華廈、中和南方之星2戶捷運宅等物件，都有吸引超過50人以上登記申購，是相當熱門的物件。

台灣金聯表示，成交名單會在7月13日於該公司網站公布並寄發書面通知，未中籤者會在10個營業日內退回3萬元保證金。取得購屋權利者，應在中籤日起10個營業日內繳交價金的一成完成簽約。（編輯：楊玫寧）1080712