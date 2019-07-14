經濟部研議綠電交易雙軌制 台電盼滿足4大條件

（中央社記者潘姿羽台北14日電）經濟部為了解決廠商買不到綠電的問題，持續研議配套，初步朝雙軌制方向討論，綠電業者可與台電「談分手」，台電也可轉當盤商，統一管理賣綠電；台電則表示，會從滿足4大條件的方向研析。

立法院會4月12日三讀通過再生能源發展條例修正案，修正條文中明定，用電契約在一定容量以上電力用戶，應共同參與設置再生能源相關設備或購買再生能源憑證；經濟部表示，國內綠電交易有望受惠用電大戶條款更活絡。

不過，4月時有立委爆出科技大廠積極尋找綠電廠商，卻發現找到的廠商全部均已與台電簽約，導致買不到綠色能源的問題，若不解決，可能影響後續投資。

經濟部經過一段時間的討論，希望解決買不到綠電的問題，並達到活絡綠電交易目標，初步朝開發商售電、台電售電的雙軌制方向研議。

開發商售電方面，經濟部能源局官員表示，未與台電簽約者就循市場機制，自由交易；若已簽約但反悔，法律上並沒有設置路障，業者可回歸商務契約的方式與台電談解約，雙方自行「談分手」。

由於台電握有大量綠電，官員表示，台電要不要拿出來賣是現在討論重點，如果決定由台電賣，可能得打造一個交易平台，經濟部已請台電研析並提方案，也就是雙軌制當中的第二軌。

台電發言人徐造華指出，台電與經濟部能源局間，討論了很多情境分析，但都還沒拍板，因為台電希望最終方案可以滿足4大條件。

徐造華表示，第一，方案要能照顧到綠電需求者，讓他們不只買的到、方便取得綠電，甚至願意自己興建；第二，綠電開發商包含陸域風力、太陽光電等，各自有不同的發展背景、價格，政府在訂定機制時，得符合公平原則，不能只考量單一能源別或是業者。

第三，綠電交易機制可能影響電價，台電立場是不能因此增加民眾的電費負擔；第四，綠電交易制度將影響未來整體產業發展，初期制度必須經過沙盤推演、審慎評估。

徐造華指出，去年台電收購的綠電達34億度，如果要釋出來交易，台電會希望這套交易機制能盡可能滿足上述4大條件；台電收購的綠電涵蓋不同能源結構、不同時期取得，背後有非常複雜的價格機制，更需要嚴謹討論。

經濟部官員表示，已要求台電就綠電交易平台規劃方案，但因內容專業、影響範圍極廣，並沒有訂時間要求台電馬上提出，待計畫成形後，標準檢驗局也會參與討論，檢視有沒有符合國際規範；官員最後也說，這些都僅是討論方向，還沒有完全定案。（編輯：蘇志宗）1080714