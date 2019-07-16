聚陽上半年每股稅前盈餘較營收增幅翻倍

（中央社記者韋樞台北16日電）成衣大廠聚陽實業上半年接單順暢，且選擇高毛利訂單，獲利增加，自結上半年稅前盈餘達新台幣11.10億元，年增53%，較自結上半年營收年增26.5%大幅翻倍。

聚陽6月營收22億9848萬元，年增16.2%，上半年合併營收128億9981萬元，年增長26.5%；6月稅前盈餘2億1426萬元，年增50.2%，累積上半年稅前盈餘為11億1062萬元，大幅年增53.09%。

以目前加權平均股數2.09億股計算的稅前每股盈餘為5.30元，大幅超越去年同期的3.46元。

聚陽表示，受惠客戶釋單順暢，以及美中貿易戰轉單效應，聚陽今年產能滿載，不但第3季為出貨高峰，順勢創造營收及增幅為全年最高，目前第4季訂單幾乎全滿；雖然有新產能逐步開出，但以因應高毛利訂單為主，造就今年首季的毛利21.79%，已高於去年同期約2個百分點；在產能方面，去年產能約1400萬打，今年估計可增長至約1500萬打。

對於聚陽未來擴廠增產能的規劃，聚陽董事長周理平指出，今年資本支出早在去年便開始規劃，今年資本支出仍在越南與印尼，短期內越南會是聚陽產能最高的地區，占聚陽所有產能的37%，印尼占33%，柬埔寨20%，其餘才是非洲與中國。

但聚陽未來3年到5年會強化印尼、甚至非洲的投資擴廠。周理平說，越南的產能會成長，但成長力道會放緩，每年聚陽總產能成長以10%為目標，越南會保持在5%，印尼會成長15%，未來印尼會是最大產能地區。（編輯：李信寬）1080716