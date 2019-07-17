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MaiCoin擬發碳權證券型代幣 金管會：沒來談過

最新更新：2019/07/17 11:59

（中央社記者劉姵呈台北17日電）金管會放寬證券型代幣（STO）3000萬以下發幣門檻，台灣數位資產交易集團MaiCoin搶在年底前要發行碳權STO；金管會表示，MaiCoin尚未就碳權STO來洽談過，會再觀察其運作與適法性。

證券型代幣（STO）3000萬元以下豁免規範目前尚在預告階段，但台灣數位資產交易集團MaiCoin搶頭香，昨天宣布要在年底前發行碳權STO。證期局副局長蔡麗玲表示，MaiCoin目前並沒有針對碳權STO相關事情來跟金管會討論，碳權STO交易恐怕還會涉及其他部會，證期局會再觀察相關運作與適法性。

蔡麗玲說，碳權STO是否屬於金管會函示的「有價證券」，要依照先前發布的規定去定義證券性質的虛擬通貨問題，包括投資人出資、出資於一共同事業、投資人分享報酬、報酬主要取決於發起人或第三人之努力等，符不符合定義範圍還要再進一步了解。也就是說，MaiCoin擬發行的碳權STO，不一定符合金管會對有價證券的定義。

若業者發行通過，未來是否有望恢復超商買幣？銀行局副局長莊琇媛表示，當時有發布金融機構接受虛擬通貨交易平台函示，同時要銀行業者公布與交易平台業務關係參考做法，像是平台業者要與委託代收業者收取超商現金款項的時，有明訂平台業者要依照風險基礎方法，訂定適當的控管措施。

莊琇媛說明，目前銀行跟平台業者雙方可以討論若能做好風險控管的話，還是可以委託超商代收現金，但並不是每一家銀行都可以接受委託超商代收現金，只要銀行覺得風控做的完善即可。

金管會今年6月正式將證券型代幣發行（STO）視為有價證券，納入證券交易法，並採取分級管理，募資金額3000萬以上應申請沙盒實驗，募資金額3000萬元（含）以下豁免申報生效，STO監管框架最快10月上路。

證券型代幣發行（STO），是指證券型代幣必須跟現金、股票、固定收益資產、不動產等資產掛鉤，可以被視為首次代幣發行（ICO）的進化版；業者要進行STO，必須先獲得金管會許可。（編輯：林淑媛）1080717

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