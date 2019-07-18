南韓經濟被日限貿措施所傷 央行降息一碼因應

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）日本限供電子關鍵材料挫傷南韓經濟，韓國銀行（相當於央行）金融貨幣委員會今天決定降息一碼，基準利率從1.75%降至1.5%。據預測，韓國銀行很可能下調今年的經濟成長預測。

南韓聯合新聞通訊社指出，這是韓國銀行時隔3年1個月再次下調基準利率。韓國銀行降息被認為是超乎市場預料的舉措。市場原先預測韓國銀行會在8月30日降息。

分析指出，韓國銀行之所以早於市場普遍預測下調基準利率，是因為韓國經濟成長率遠低於預測。4月韓國銀行提出了韓國今年的經濟成長預測2.5%，但是今天下午很有可能提出僅2%出頭的成長預測。

在出口、投資、內需低迷，就業形勢嚴峻的情況下，日本限制對韓國出口半導體關鍵材料也是韓國銀行決定降息的因素之一。

日本此舉導致半導體等韓國主力產業遭到重創，韓日矛盾帶來的不確定性風險或趨於長期化，因此，韓國銀行不得不採取降息手段應對。美國聯準會（Fed）預期月底將啟動「預防性降息」，這也減輕了韓國銀行的壓力。

報導指出，韓國政府認為擴張性財政政策和寬鬆貨幣政策應步調一致，韓國銀行降息與這一政策基調一脈相承。韓國副總理兼企劃財政部長官洪楠基4日指出，需要考慮運用搭配金融和財政的政策組合。

有觀點預測，降息將不只一次。根據經濟形勢，基準利率11月底還有可能再次被下調一碼。

日本與南韓因為二戰時期徵用工（遭日本企業強徵的韓國勞工）爭議而使關係惡化，日本政府4日起加強管制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子材料出口南韓，一般認為是對南韓的反制。（編輯：陳永昌）1080718