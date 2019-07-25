土耳其央行新官上任 劇烈降息425個基點

（中央社記者何宏儒安卡拉25日專電）土耳其中央銀行今天調降基準利率425個基點，從24%降為19.75%。面臨新興經濟體當中較高實質利率的借款人得到喘息，但這項政策激勵是否有助擺脫經濟衰退，仍待觀察。

土耳其中央銀行（CBRT）新任總裁烏伊薩爾（Murat Uysal）今天首度主持貨幣政策委員會會議，會後聲明指出：「近期公布的數據顯示經濟活動適度復甦。儘管全球經濟展望疲弱，但（土耳其的）商品與服務出口持續呈現走升趨勢，顯示競爭力已經改善。尤其觀光業收入堅挺，以直、間接方式在支撐經濟活動。」

這是CBRT自2002年以來最大降息幅度。巿場的初步反應呈現正面，里拉兌美元和歐元匯率先貶值0.5%，後來又升值0.5%。

展望未來，CBRT聲明指出，土耳其的淨出口可望貢獻經濟成長，在通膨減緩的趨勢和金融情勢部分改善助長下，逐漸復甦的力道很可能持續下去。

實質利率是指已將同期通貨膨脹排除後的利率。土耳其的消費者物價指數已從去年10月創下15年新高紀錄的25.24%降至今年6月的15.72%。在CBRT今天決策之前，土耳其的實質利率達8.28%。

在通膨走緩、已開發國家央行採行降息政策等因素影響下，外界普遍預期CBRT今天會作出降息決策。這是土耳其自2015年2月24日以來首度調降政策利率。經濟學家預測，到今年年底，土耳其的政策利率還會進一步調降。

去年8月爆發貨幣危機後，為防止里拉匯率挫跌演成全面性金融危機，CBRT於去年9月13日激烈升息，將基準利率一口氣調升625個基點（25碼），由17.75%上調至24%，並且一直維持在此一水準。

巿場原先預期CBRT今天可能會降息100個基點，但總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於6日任命烏伊薩爾接替前總裁切亭卡亞（Murat Cetinkaya）擔任央行總裁後，外界普遍預期CBRT將會更劇烈降息，幅度至少250個基點。巿場人士認為，降息幅度若達400到600個基點，恐衝擊貨幣里拉匯率、升高通膨壓力。

凱投宏觀（Capital Economics）新興巿場資深經濟學家圖維（Jason Tuvey）告訴「每日晨報」（Daily Sabah），通膨改善及經濟出現好轉的跡象支撐降息決策。他認為，CBRT今天啟動降息後，年底之前的後續會議也將繼續積極降息，並預測年底前CBRT總計將降息800個基點。（編輯：馮昭）1080725