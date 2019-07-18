台積電第3季樂觀 下半年逐季攀高

（中央社記者張建中台北18日電）晶圓代工廠台積電第3季營運展望樂觀，季營收將季增18%，第4季業績又將再成長，為下半年產業景氣定調，旺季效應依然可期。

眾所矚目的台積電法人說明會下午登場，因美中貿易戰尚未落幕，日本又加強管制光阻劑等3項關鍵電子材料出口南韓，為掌握台積電營運展望，作為推斷下半年產業景氣的參考，法人出席踴躍，會場座無虛席。

台積電釋出的訊息沒讓法人失望，預期第3季營收將達91億至92億美元，將季增18%，符合市場預期的季增14%至20%水準。隨著產能利用率攀升，台積電第3季毛利率也將攀高到46%至48%，將拉升4個百分點。

第3季包括智慧手機、高效運算、物聯網及車用等平台銷售將全面成長；其中，又以智慧手機平台成長最強勁，物聯網也將強勁成長。

台積電認為第4季仍具不確定性，不過，預期營收應可較第3季再成長，智慧手機與高效運算將是第4季營運主要成長動能。

台積電今天並未調降今年營運目標，也未確定全年營收微幅成長目標能夠順利達成，不過，台積電預估，今年全球半導體業將衰退3%，晶圓代工業將衰退1%。

法人認為，台積電今年營運目標不排除有機會達成，即便目標無法順利達成，台積電全年營收將僅衰退不到1%，表現仍將優於業界水準。

台積電下半年業績可望如預期逐季攀高，且第3季業績季增幅度達18%水準，化解先前各界憂心下半年產業景氣恐將旺季不旺的疑慮，旺季效應依然可期，智慧手機市場需求強勁，貿易戰對下半年景氣影響有限。

台積電不認為短期營運可望因日韓兩國紛爭受惠客戶轉單，不過，對自家先進製程深具信心，表示下半年7奈米製程訂單將相當滿，預期今年7奈米、7奈米進階版與6奈米製程將貢獻超過25%業績。

台積電並認為，5奈米製程技術明年量產，將是晶圓代工業最先進的製程技術，進展速度將比7奈米更快速；未來3奈米製程量產，也將會是晶圓代工業最先進的製程技術。

隨著美、中、日、韓等國家紛紛加速5G發展，台積電5G與高效運算客戶明年對5奈米製程需求強勁，台積電為此決定加速5奈米製程產能建置，今年資本支出金額將高於原訂的100億至110億美元規模。

台積電加速建置5奈米產能，不僅有助確保技術領先優勢，穩固晶圓代工龍頭地位，同時顯示5G等需求強勁，明年營運成長值得期待。（編輯：鄭雪文）1080718