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政院通過農保法草案 金管會：鼓勵新保險商品

最新更新：2019/07/18 21:29

（中央社記者劉姵呈台北18日電）行政院會今天通過農業保險法草案，立法後設基金運作，增加補助逾半的強制型保單；金管會保險局表示會鼓勵保險業者開發新商品，移轉農民風險，補助方面則要回歸到農委會的政策。

行政院會今天通過農業保險法草案，將送立法院審議，未來農民遭遇天災、動植物疫病蟲害等，都能得到理賠。農委會主委陳吉仲下午召開「推動農業保險專法」記者會表示，除已開賣的保單保費政府補助最多5成，立法後設基金運作，保費將再降，增加補助逾半的強制型保單。

對此，金融監督管理委員會保險局官員表示，農業保險由農委會主政，農會與保險公司都可以提供農業保險，保險局會配合政策，鼓勵保險業者開發相關農業保險商品，移轉農民風險。

保險局官員指出，接下來新品項保險商品都會與農委會合作，且會有商品的審查，待審查通過後，就會核准新商品；至於補助方面，要回歸到農委會的政策。至於金管會會不會配合訂定相關的子法，保險局官員表示，目前沒有。

其實農業保險在試辦期間，農委會跟各地方縣市政府都有補貼農、漁民保費，農漁民只需負擔部分自負的保費，若發生大型災損，產險公司也都有啟動快速理賠機制，目前有國泰、富邦、明台、華南等多家產險業者均有相關保單。

自104年試辦農業保險，至今年6月底止，已開發銷售梨、芒果、釋迦、水稻、蓮霧、木瓜、鳳梨、文旦柚、香蕉、甜柿、養殖水產、石斑魚、虱目魚、家禽禽流感及農業設施等15品項、20張保單，型態包括實損實賠、區域收入、區域收穫（產）量、氣象參數、災助連結以及撲殺連結6大類。

經統計，累計總投保件數2.9萬件、總投保金額60億元、總投保面積4.7萬公頃、投保家禽239萬隻；累計理賠907件、理賠金額達8919萬元。（編輯：鄭雪文）1080718

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