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著眼G7峰會 美財長盼與中面對面貿易談判

最新更新：2019/07/19 11:29

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國及中國官員今天通電話，隨著這世界前兩大經濟體尋求結束長達一年的貿易戰，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）暗示之後可能會有面對面協商。

梅努欽在法國尚蒂利（Chantilly）舉行的七大工業國集團（G7）峰會場邊受訪發表評論後，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）辦公室今天表示，梅努欽跟萊特海澤與中國代表通了電話。

梅努欽告訴路透社：「我們剛進行了首長級通話，到這種程度，對我們來說建立面對面會談是有意義的，我估計我們會這麼做。」

詢及今天通話是否會促成面對面協商時，梅努欽表示：「有可能，但我不會推測結果。」

前中國駐冰島大使、中國外交部附屬智庫中國國際問題研究院院長蘇格表示，預料本月將恢復更正式討論。「這些是不同的問題…但至少他們同意讓兩個協商團隊重啟工作，所以我們將祈求好運。」

梅肯研究院（Milken Institute）首席經濟學家李威廉（William Lee）表示，中國跟美國關係緊張，雙方針對關鍵議題似乎都沒有準備讓步。

他說：「程度如此高的貿易不確定性讓製造公司不願投資。這樣高度的不確定性拖累美國成長。真正的問題是中國想要尊重，中國想要用挽救顏面的方式來到談判桌前。」（譯者：侯文婷/核稿：徐睿承）1080719

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