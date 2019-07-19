Visa台灣區總經理麻少華 接掌中國區副總裁

（中央社記者劉姵呈台北19日電）信用卡發卡組織Visa今天宣布，台灣區總經理麻少華將接任中國區策略專案暨企劃副總裁，未來領導更大規模與高複雜度的策略拓展計劃，協助管理進入中國市場的專案。

Visa表示，為確保與所有客戶緊密的夥伴與合作關係，在台灣區總經理新人選還沒就任前，仍舊由麻少華代理，且仍在Visa台灣辦公室上班。

Visa指出，麻少華任職於Visa超過22年，同時擔任台灣區總經理職務達14年，促進台灣Visa卡的簽帳使用成長倍增。

另外，隨著電子支付的興起，自2005年起，麻少華在台灣也積極導入感應支付，在台灣實體商店刷卡交易中，感應交易就佔了2/3的筆數；同時在2017年也帶領台灣推展Visa代碼化服務，至今台灣Visa卡的代碼綁定數量也成為亞太地區的第二大市場，使數位支付更順暢便捷以及安全無虞。

Visa大中華區總裁于雪莉表示，10多年來，麻少華致力於客戶、員工以及整個產業的事務，帶領團隊創下傑出的成績，協助台灣支付產業以及數位經濟的進展。再者，他更是支付產業中備受信賴的關鍵角色，積極地推動電子支付普及，並且貢獻支付產業不斷地成長，盼望未來對中國重要戰略項目有更多貢獻。（編輯：林孟汝）1080719