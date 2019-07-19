中小信保基金董事長 會計師李耀魁接任

（中央社記者廖禹揚台北19日電）中小企業信用保證基金今天舉行董事會議，會中一致通過推選會計師李耀魁出任董事長。李耀魁表示，未來將從「數量、品質、關懷、便利」等4大面向協助中小企業發展。

中小信保基金發布新聞稿表示，今天下午的董事會議中，一致同意通過推選李耀魁出任董事長，並在監察人、經濟部研發會執行秘書甘薇璣見證下，與代理董事長蘇文玲完成交接儀式。

新聞稿中提到，李耀魁表示，未來會從「數量、品質、關懷、便利」等4大面向，配合政府重視中小企業發展的政策，讓企業在專注經營本業時，能確實感受到「銀行借你錢、信保幫你保、政府給你靠」；同時以「融資、保證、輔導」三位一體模式，全力落實輔導中小企業的各項政策。

中小信保基金表示，成立45年來已協助超過41萬家企業向金融機構取得超過18.6兆元資金，目前上市櫃公司中更有45%是曾獲信保基金保證企業，顯示中小信保基金在中小企業發展過程中扮演不可或缺的關鍵角色。

李耀魁現為執業會計師，曾長期任教於國立台北大學及台灣金融研訓院，並曾任職於中小企業聯合輔導基金會，擔任科技公司及合庫金控等多家上市櫃公司獨立董事，具有多年企業經營及輔導中小企業經驗。（編輯：李信寬）1080719