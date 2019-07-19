更多編輯台推薦新聞：
戴資穎印尼羽賽晉4強 提前剷除球后假想敵
運動

戴資穎印尼羽賽晉4強 提前剷除球后假想敵

庫克推文悼京都動畫縱火案 網友建議Pixar也跟進
國際

庫克推文悼京都動畫縱火案 網友建議Pixar也跟進

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身
科技

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台商回流再添工業用紙龍頭等4家 投資金額突破4500億元
首頁 / 產經

中小信保基金董事長 會計師李耀魁接任

最新更新：2019/07/19 18:30

（中央社記者廖禹揚台北19日電）中小企業信用保證基金今天舉行董事會議，會中一致通過推選會計師李耀魁出任董事長。李耀魁表示，未來將從「數量、品質、關懷、便利」等4大面向協助中小企業發展。

中小信保基金發布新聞稿表示，今天下午的董事會議中，一致同意通過推選李耀魁出任董事長，並在監察人、經濟部研發會執行秘書甘薇璣見證下，與代理董事長蘇文玲完成交接儀式。

新聞稿中提到，李耀魁表示，未來會從「數量、品質、關懷、便利」等4大面向，配合政府重視中小企業發展的政策，讓企業在專注經營本業時，能確實感受到「銀行借你錢、信保幫你保、政府給你靠」；同時以「融資、保證、輔導」三位一體模式，全力落實輔導中小企業的各項政策。

中小信保基金表示，成立45年來已協助超過41萬家企業向金融機構取得超過18.6兆元資金，目前上市櫃公司中更有45%是曾獲信保基金保證企業，顯示中小信保基金在中小企業發展過程中扮演不可或缺的關鍵角色。

李耀魁現為執業會計師，曾長期任教於國立台北大學及台灣金融研訓院，並曾任職於中小企業聯合輔導基金會，擔任科技公司及合庫金控等多家上市櫃公司獨立董事，具有多年企業經營及輔導中小企業經驗。（編輯：李信寬）1080719

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報