購屋兩極化 新成屋及逾36年老屋都有人愛

（中央社記者韋樞台北22日電）根據聯徵中心最新統計，國人購屋的平均屋齡呈現兩極化，新成屋還是國人購屋的最愛，今年首季的購屋者近萬人；屋齡逾36年者也有5577人，兩者核貸成數均逾7成，條件不差。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，3年內的新成屋外觀新穎，建築規劃與服務也都與時俱進，相對一般老宅更容易吸引消費者的目光，加上北市以外的新成屋，總價可能還在雙薪家庭可負擔範圍內，而過去幾年的預售完工交屋，也是推升新成屋貸款數量的原因之一。

聯徵中心統計顯示，今年首季國人購置新成屋平均房價約新台幣1101萬元，銀行貸款成數為73%，研判建商預售轉成屋的整批貸款條件可能比較優惠，因此貸款利率僅約1.63%，在所有屋齡中貸款利率最低，以近年新成屋的供給與房價水準來看，北市以外的都會區應是主要分布的區域。

至於貸款數量第2多的是36年以上的老屋，達5577件，銀行平均核貸成數約7成，而老宅通常平均房屋的面積也比其它產品小，僅約30.6坪。

曾敬德指出，若比較2009年歷年第1季屋齡36年以上的數量，則從千餘件一路增加到今年的5000餘件，反應住宅老化的同時，民眾購買老宅的狀況也更為普遍；民眾若想要留在市中心生活機能成熟與交通便捷的區域，一方面礙於預算問題，一方面可選擇的產品有限，最後可能還是購置老宅再花錢裝修，加上近年都更與危老改建議題發酵，民眾對於老宅的接受度略有提升。

至於貸款數量第3多的是屋齡24年到27年的產品，貸款件數約3655件，房價約628萬元，貸款成數約7成，利率與36年以上老屋相同，均為1.83%，平均房屋面積為相當適中的40.2坪。曾敬德表示，24年到27年的中古屋銷售情況良好，主要多為早年興建的國宅和中古大樓，地點都在雙北的精華區，因此仍獲得部分購屋人青睞。（編輯：鄭雪文）1080722