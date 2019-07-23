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電子股領軍 台股上漲一度逼近11000點

最新更新：2019/07/23 11:03

（中央社記者潘智義台北23日電）費城半導體指數上漲30.18點，帶動今天台北股市由電子股領軍上漲，早盤一度逼近11000點，但漲勢溫和，未能站上萬一關卡。

截至10時40分，加權指數來到10957點，上漲12.47點，成交值新台幣682.96億元。8大類股當中，機電、金融、泥窯、紡織類股上漲，造紙、營建、食品、塑膠類股下跌。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到266.5元，上漲0.94%。股王大立光來到4305元，上漲1.89%。鴻海來到81.4元，上漲0.99%。

散熱族群雙鴻盤中來到163.5元，大漲5.48%。泰碩來到63.7元，大漲7.05%。不過，超眾卻震盪翻黑，跌3.1%。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股昨天漲過10900點，但成交量卻縮小，讓投資人擔心短線是否有拉回壓力，不過今天盤中成交量擴增，代表盤勢健康，指數有機會緩步墊高，尤其盤中電子、金融類股都漲更是反映盤勢偏向樂觀。

廖健佑指出，先前美股道瓊工業指數上漲，費城半導體指數下跌，但目前費半指數明顯轉強，帶動台股順勢由電子股領漲的格局，今天盤中資金集中電子股，雖有生技月題材，但生技股價已領先反映，反而暫時休息。因近日有鴻海等大型股除息，指數不易快速站上11000點關卡，緩漲卻有利指數有效墊高。

他認為，5G相關族群仍是現階段台股主流，散熱族群、印刷電路板（PCB）今天都有表現，另外下半年手機出貨題材升溫，蘋果、華為概念股有利基個股都有表現機會。（編輯：黃國倫）1080723

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