力成上半年每股賺2.78元 第3季業績看佳

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）記憶體封測廠力成上半年稅後淨利新台幣21.56億元，每股稅後純益2.78元。力成表示，第3季和下半年表現會更好。

力成今天下午舉行法人說明會，公布今年第2季業績小幅成長，季增符合預期，去年同期表現好、基期較高。展望下半年，力成預期客戶對第3季記憶體和邏輯晶片封測將有強勁且正向需求，下半年表現會更好，第3季一定會更好。

力成指出，儘管今年是辛苦的一年，美中貿易戰相對和緩，第3季季節性生意會好很多。除了美中貿易戰隱憂未完全解除，也需觀察中國華為（Huawei）未剔除美國黑名單之外的進展以及日韓貿易戰變化。

從應用端來看，力成預期下半年手機需求會更順暢，下半年消費型電子和電視等終端需求轉佳，但通訊類和資料中心應用下半年需求待觀察。

至於記憶體市場需求，力成表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）需求正向樂觀，成長可期，快閃記憶體稼動率持續滿載，第3季仍看佳。目前看來，客戶端記憶體庫存調整快要告一段落。

法人預估，第3季力成封裝稼動率約80%，測試稼動率約60%到70%。

力成也持續布局先進封裝，法人預期，今年資本支出20%左右鎖定先進封裝，占力成整體業績比重約10%左右。

力成第2季合併營收新台幣150.8億元，較第1季144.32億元成長4.5%，比去年同期172.14億元減少12.4%，毛利率17.2%，較第1季16.2%增加1個百分點，較去年同期21.2%減少4個百分點。

力成第2季營業利益16.68億元，合併營業利益率11.1%，較第1季10%增加1.1個百分點，年減4.1個百分點。第2季歸屬母公司業主淨利11.03億元，較第1季10.53億元成長4.8%，比去年同期16.78億元減少34.3%，每股稅後純益1.42元，優於第1季EPS 1.36元，低於去年同期EPS 2.16元。

累計今年上半年力成合併營收295.12億元，年減10.9%，合併毛利率16.7%，年減4.1個百分點，歸屬母公司業主淨利21.56億元，年減27.4%，每股稅後純益2.78元，低於去年同期EPS 3.82元。（編輯：楊玫寧）1080723