力成看旺第3季業績 3外資評優於大盤或買進

（中央社記者吳家豪台北24日電）記憶體封測廠力成上半年每股賺新台幣2.78元，看好第3季業績表現，亞系外資和2家美系外資發布研究報告，維持優於大盤或買進評等，目標價設在102元、100元、91元。

力成股價今天跳空開高2.7元，盤中高點上看87.4元、漲幅近9%；至10時24分左右，成交量超過9400張。

亞系外資表示，力成今年第2季財報符合預期，下半年旺季效應可期，預估第3季營收將季增12%、年減8%，2019年全年營收將年減4%；但在NAND記憶體、SiP（系統級封裝）、邏輯封測等業務成長的帶動下，力成獲利率和產能利用率將同步提升，預期2020年、2021年營收將分別成長15%、14%，維持「優於大盤」評等和目標價102元。

美系外資觀察，記憶體產業景氣正翻轉，其中DRAM（動態隨機存取記憶體）7月報價已上漲20%，加上美光和東芝記憶體等客戶擴產、日韓貿易戰可能讓客戶從韓廠轉單到台廠，力成有望受惠，故維持力成「買進」投資評等，目標價從90元上修到100元。

另一家美系外資指出，力成過去12個月的股價表現落後半導體同業和大盤，主要受到記憶體價格持續修正的影響，如今NAND和DRAM記憶體報價改善，市場氛圍轉趨樂觀，預期投資人對力成會有更正面的看法，重申「買進」評等和目標價91元。（編輯：郭萍英）1080724