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華碩結盟星國Certis集團 開發智慧保全應用

最新更新：2019/07/24 12:11
電腦品牌廠華碩24日宣布，子公司華碩雲端總經理吳漢章（左）與新加坡Certis集團簽署合作備忘錄，宣示雙方於智慧保全領域展開全方位合作。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真　108年7月24日
電腦品牌廠華碩24日宣布，子公司華碩雲端總經理吳漢章（左）與新加坡Certis集團簽署合作備忘錄，宣示雙方於智慧保全領域展開全方位合作。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真　108年7月24日

（中央社記者吳家豪台北24日電）電腦品牌廠華碩今天宣布由子公司華碩雲端取得新加坡Certis Group AI訂單，將協助Certis建置與人工智慧（AI）大資料雲端服務類似架構的自有AI雲端系統，並宣示雙方於智慧保全領域展開合作。

華碩發布新聞稿指出，此次合作包含Certis AI雲端系統建置、共同基於Certis Group累積的大數據開發科技執法與安全監控等AI應用，並透過雙方國際通路銷售共同發展的智慧保全解決方案。

華碩雲端總經理吳漢章表示，智慧保全全球商機龐大，華碩的AI雲端系統技術受Certis Group肯定，並進一步跨界合作、聯手於國際推廣，落實AI產業化；期望此合作模式可運用到不同領域，將台灣的AI技術推廣到更多國家。

華碩投入雲端領域10多年，包含AI雲端基礎建設、數據儲存平台、AI技術平台、高效能伺服器、智慧終端等自有技術，具備雲端到AI垂直軟硬體整合能力。除協助科技部「台灣杉二號」AI超級電腦建置外，華碩也同步拓展國內外AI合作商機。

Certis Group是新加坡主權基金淡馬錫旗下100%投資的子公司，服務範圍涵蓋全球眾多政府公共管理機構、大學校園、機場、購物中心、醫療院所。（編輯：黃國倫）1080724

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