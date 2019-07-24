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3大金融基金資金運用鬆綁 可投資台股ETF或股票

最新更新：2019/07/24 12:06

（中央社記者劉姵呈台北24日）金管會今天公布放寬及明訂3大金融基金資金運用項目，包括地震基金、特補基金與安定基金可投資股票或台股ETF基金，按照其資本額或淨值的固定比率，預估將有數10億元的資金挹注。

金融監督管理委員會保險局今天表示，放寬及明訂3大金融基金資金運用項目，包括負責住宅地震險保障機制的地震基金、負責強制車險肇逃的交通事故特別補償基金，及負責保險業場外監理及退場機制的保險安定基金。由於財團法人法在今年2月正式上路，金管會就其主管的財團法人進行法規檢視，並將相關規定依實際運作需要、現行法令規定與財團法人法規範衡平性等考量等，進行調整。

金管會保險局表示，3大基金都有肩負政策使命及安定市場的功能，因此明訂相關負責人任用、代理及資金運用的項目與限額。

保險局說明，3大基金以往資金運用以保守穩健為原則，多是銀行存款、公債、定存單等，這次有擴大開放一些項目及訂定投資限額，但仍是以穩健、投資等級為原則。

其中，放寬開放投資台股ETF（指數股票型基金），如特補基金最多可投資其淨值的20%，若是直接投資台股則是資本額的5%；地震基金可投資ETF基金，最多為資金總額的0.5%，安定基金則可投資ETF基金最多占其淨值20%。

保險局表示，這些政府基金若能以ETF基金作為其資金運用項目，中長期可帶來穩定及不錯的收益，也可為台灣資本市場創造新的資金動能。（編輯：張均懋）1080724

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