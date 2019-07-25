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遠傳打造智慧停車系統 一滑手機就能查詢

最新更新：2019/07/25 13:25

（中央社記者江明晏台北25日電）遠傳電信去年獲經濟部工業局「萬磁王計畫」，推出Parking GO智慧停車系統，今年底前將完成全台7縣市3萬個戶外停車格地磁偵測裝置，開車族只要一滑手機，即可查詢附近車位。

遠傳今天宣布，智慧戶外停車系統Parking GO Line官方帳號（@parking-go）正式上線，開車族只要一滑手機，透過Line官方帳號即可查詢附近停車位，不僅能迅速挑到符合需求的車位、還能避免忘記停車位置的窘境。

Parking GO率先開通台中市智慧停車服務，8月底前將新增台南市沙崙地區、新竹市與新竹縣服務，並於年底開放全台7個縣市戶外車位資訊。

遠傳去年獲經濟部工業局「萬磁王計畫」，並命名為Parking GO智慧停車系統，將於今年底前完成全台7縣市、共計3萬個戶外停車格地磁偵測裝置，協助管理單位有效掌握各地區車位周轉率、提升城市治理績效，也讓民眾享受便捷有感的智慧城市服務。

遠傳說明，「萬磁王計畫」第一階段將完成4個縣市建置，除了已於台中市各重要商圈設置5000個路邊停車位地磁偵測，預計8月底將完成台南市沙崙地區、新竹市與新竹縣共計約6000個停車位的地磁設置，並於今年底完成7個縣市建置，成為全台最大NB-IoT智慧戶外停車資訊系統。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳長期深耕智慧城市發展，多項重要創新應用獲得政府單位導入，包含智慧停車、智慧電表、環境監測、智慧儀表板、智慧健康照護等服務，與政府並肩打造全方位智慧城市。（編輯：林興盟）1080725

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