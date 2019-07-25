海洋風電第2階段安裝首支風機 採本土材料

（中央社記者潘智義台北25日電）上緯投控今天表示，投資海洋風電（Formosa I）第2階段首支風機於7月24日成功完成安裝，所採用的風力發電機為西門子歌美颯6MW機組，葉片材料之一就是上緯所製造樹脂，跨出國產化第一步。

上緯表示，海洋風電第2階段首支風機葉尖高度約182公尺，葉片每片長75公尺，葉片材料之一是上緯所製造的樹脂，由西門子歌美颯於丹麥製造完成後運至台灣。

海洋風電公司表示，風機安裝作業使用自升式平台船支撐於海床，升起平台後將預先組裝的風機塔筒吊至單樁水下基礎上的轉接段（Transition Piece），接著再陸續進行機艙及葉片安裝作業。

海洋風電新任董事長、沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，首座風機的安裝完成再次為海洋風電建立了新的里程碑。海洋風電合資夥伴包括沃旭能源、JERA、麥格理資本、以及上緯，將齊心協力投入專業技術，為打造台灣第一座示範風場而努力。

海洋風電包含兩階段，第1階段容量8MW，兩支風機已於2016年10月安裝，第2階段容量120MW，共20支風機，地點位於台灣西北苗栗縣海岸約2至6公里處，預計2019年年底完工併聯發電，總發電容量128MW每年可供應12.8萬戶家庭使用。（編輯：李信寬）1080725