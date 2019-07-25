大飲財報4度展延 拚8月繳交化解下市危機

（中央社記者韓婷婷、潘智義台北25日電）蘋果西打製造商大飲今天財報展延截止日，還是無法繳交，第4度申請展延，不過，大飲表示，會計師已加速作業中，樂觀期待8月能繳交財報，進一步化解下市危機。

大飲(1213)於6月3日公告找到新任簽證會計師，但截至今天財報展延截止日仍無法交出有會計師背書的財報，公司今天重大訊息公告，2018年與2019年第1季財報無法如期補行公告，已發函金融監督管理委員會申請展期，這是大飲第4度申請展期。大飲前3次展延分別在4月29日、5月15日和6月19日。

管理部謝姓經理受訪時表示，新任會計師接任至今不到2個月時間，每天約有5至6位查帳人員進駐公司，且常常加班，雖然會計師還未給出明確時間表，但希望在8月上半旬能將財報簽出來，內部樂觀看待此次應該是最後一次展延。

謝姓經理表示，目前工廠正常運作，從6月底進入飲料業旺季起，至今3條生產線都滿線生產中，配合中元節重要檔期，員工幾乎每天加班趕貨，目前最重要的就是讓營收回到原有水準。

他也強調，從3月發生事件以來，總公司有一位員工退休，工廠有2位退休，自主離職的員工不超過5個。目前員工總數約120至130人，持續招募員工中，並未有外界所指人力大幅減少的狀況。

大飲因107年財報簽證會計師出具「無法表示意見」，引發掏空疑雲，之後遭檢調搜索，前總經理孫幼英也被羈押，日前又再延押，股票已在4月8日暫停交易，若遲遲未能提出會計師簽證財報，最快恐在10月面臨下市危機。

大飲先前變更原委任資誠會計師事務所，6月初公告將會計師事務所換成南台聯合會計師事務所，新任簽證會計師為丁澤祥和蔡玉琴。

針對大飲無法如期補申報108年第1季財務報告，以及107年度財務報告，台灣證券交易所今天表示，大飲目前暫停交易，須補交兩項財報後才能恢復交易，若財報未交，經公告40天後即須下市。

證交所表示，大飲必須將年報及季報都申報，且符合規定才能恢復交易，因為除未申報財報須暫停交易之外，若上市公司每股淨值低於面額一半即5元，即變更交易方式為全額交割，若低於面額3/10即3元，即須分盤交易，大飲若要恢復交易必須符合所有相關規定。

另外，大飲未依規定申報財報，雖然依規定經證交所公告40個營業日後必須下市，但若在預定下市日前8個營業日補交合於規定的財報，仍可免除下市命運。（編輯：楊玫寧）1080725