新光人壽首座高檔樂齡宅 今年年底招租

（中央社記者劉姵呈台北26日電）新光金旗下新光人壽3年前搶標板橋區中油油庫口地上權，規劃共3棟出租式住宅新板傑仕堡，市場推估每年租金挹注約新台幣2.8億元，其中樂齡宅預計今年年底招租。

新光人壽表示，新板傑仕堡3棟合計建物開發面約3120坪，A棟月子中心下周開幕；B棟出租式樂齡宅將與新光醫院、新光保全等合作，在今年年底前會開幕；C棟旅館預計明年開幕，合計3棟建物開發面約3120坪。

台灣邁入超高齡化與少子化社會，最受矚目的B棟出租式樂齡宅目前規劃共有174間，分為含公設40坪的二房型以及含公設30坪的一房型，另外有2間最大房型約60坪。新光人壽表示，樂齡宅月租金目前仍在討論階段，尚未決定，預計年底會公布。

為了打造國內首座高檔樂齡宅，新光人壽也表示，未來規劃會搭配新光吳火獅紀念醫院的金卡會員服務，提升服務品質；年底完工對外開放前，會邀請65歲以上到80歲以內的新光人壽資深保戶（保價金1500萬元以上、或投保10年以上）、新光銀行貴賓客戶、新光集團往來客戶、新光退休員工試住，依照試住者回饋建議去做調整。

新光人壽表示，除了新板傑仕堡預計今年年底完工外，目前新光人壽還有其他預計出租的不動產開發案正在進行，其中有同樣在今年底完工的水漾傑仕堡。另外，預定出售的不動產開發案還有2020年完工的重慶南路住宅與2023年完工的陽光街住宅，皆為高級住宅。（編輯：楊凱翔）1080726