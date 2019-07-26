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美Q2經濟成長率降至2.1% 去年成長下修至2.5%

最新更新：2019/07/26 23:36

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國政府公布，受到工業活動減少和出口下滑影響，第2季經濟成長率驟降至2.1%。且代表去年經濟成長率的數據也由3.0%下修至2.5%，意味美國總統川普吹捧的政績破功。

美國商務部今天公布，和首季相較，4至6月的一季國內生產毛額（GDP）僅成長2.1%。儘管優於分析師預估的1.8%，但遠遜於首季的成長率3.1%。

商務部還將美國去年第4季經濟成長率由3月公布的2.2%明顯下修至1.1%。這使得美國去年第4季經濟和2017年同期相較，成長率由原估的3.0%下砍為2.5%。這是白宮和許多經濟學家偏好的衡量全年經濟成長率方式。

川普屢屢在公開場合和社群媒體上讚揚美國經濟成長率達到3%，為14年來最佳成績。

但最新數據凸顯出，美國經濟動力在去年最後幾個月下降。當時正是美國聯邦準備理事會（Fed）不顧川普積極施壓，而採取升息行動。

如今外界普遍預測，聯準會將在下週會議扭轉去年12月做法，決定降息。

美國第2季經濟受到民眾在汽車、食物和服飾的消費支出強勁支撐，且聯邦政府支出創10年來最大增幅，其中國防以外支出更寫下21年來最大上升幅度，歸功於政府經歷年初部分關閉後開始支付公務員薪水，產生的一次性效應。

不過，這些不足以彌補美國在工廠和商業建築的投資額銳減，較首季大跌逾10%；且軟體版稅和其他智慧財產權收入也下滑。

此外，由於全球經濟成長降溫，導致外國對美國出口品的需求減弱，使得美國汽車、零件和工廠設備出口額下滑。疲軟的美國製造業生產的非耐久財也減少，零售和躉售貿易規模皆降。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080726

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