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全民退休投資專案報名倒數 彭淮南也捧場

最新更新：2019/07/29 12:05

（中央社記者潘智義台北29日電）由金管會主委顧立雄發起、基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案，目前已有超過9.5萬人報名，連中央銀行前總裁彭淮南也報名參加。

基富通證券發布新聞稿指出，「好享退」全民退休投資專案報名只到7月30日，截止時間一到將不再開放。

基富通證券表示，由於報名太過踴躍，為了讓趕在最後報名的民眾也能參與本專案，報名的民眾只要在9月底前完成開戶及設定基金申購契約，都能享有專案參加資格。

彭淮南日前完成報名後，也對承辦人員表示，「人不理財、財不理人」，加強民眾金融理財教育，瞭解財富管理十分重要。尤其國人儲蓄率偏高，對投資理財偏保守，對市面上的理財商品多不瞭解；為保障老年經濟生活，提升國人對財富管理重要性的瞭解，可透過財富管理業者或專業機構的課程，增進相關知識。

基富通董事長林修銘表示，「好享退」專案主要以定期定額、長期投資為退休做準備，吸引廣大民眾參與。目前專案報名人數已突破9.5萬人，因接近報名截止日，近日報名民眾大幅度增加，來電或來信詢問都出現倍數成長。（編輯：張良知）1080729

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