台灣大5G超盟成軍 邀近百家盟友打國際盃

（中央社記者吳家豪台北30日電）台灣大哥大今天在新莊棒球場舉辦5G超盟誓師大會，陣容涵蓋國內外電信設備商、手機製造商、應用平台及服務業者、新創與研發團隊等，邀請近百家盟友一起打國際盃。

今天誓師大會選在台灣首座智慧球場的新莊棒球場舉行，現場展示包括智慧停車、智慧居家照護、智慧零售、3D人臉辨識和骨架追蹤、球場座位視野預覽和360度選位、擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）零售導覽、全息投影互動等應用科技，打造全國第一個從球場出發、結合鄰近商圈的5G智慧示範區。

台灣大總經理林之晨表示，年底5G釋照即將來臨，將帶領產業進入新世代。5G不只代表電信標準往前邁進，也代表電信生活往前邁進許多步。今天選擇在新莊棒球場舉辦誓師大會，想起自己小時候窩在電視前面看威廉波特棒球賽，也曾因為打棒球而打斷鼻子。

他也表示，在5G時代，如果台灣大能把5G帶到棒球場，就能讓球迷看到即時慢動作重播等應用，讓大家看到更多棒球的美好，重燃大家對國球的熱情。

林之晨特別說明，取名「超盟」有兩個意思，第一是比較運動的感覺；第二，5G超盟不只希望在台灣做，希望帶著成功經驗打造出口型產業，更可以提供給國際的使用者。

林之晨強調，5G時代除了設備與零組件製造商可以出口，也希望5G服務可以出口，未來可望成為兆元產業，這才是台灣下一個時代要走的路線，未來希望盟友上看500家、1000家甚至1萬家。

據他觀察，未來12個月可看到5G商轉，隨後陸續可以看到相關服務推出，例如智慧球場和智慧零售、智慧製造、智慧醫療、智慧家居等。

台灣大技術長郭宇泰指出，為因應智慧球場的場域內瞬間同時上線、大量影音資料「多對多」或「一對多」的5G傳輸網路，以達到即時準確的互動，台灣大將在球場建置5G實驗網路，包含5G專網及小型基地台（small cell）、用戶終端設備（CPE）實測場域，並與工研院建立iMEC平台，搭配VR轉播設備與影像傳輸技術，可提供球迷高畫質即時VR影音體驗。

出席誓師大會的經濟部常務次長林全能說，國際5G發展快速，加上物聯網可以與5G結合，創造很多價值。台灣推動5G的一大方向是準備頻譜資源、建構應用場域等，電信營運商也正在積極準備爭取頻譜釋照，相信今天的誓師大會能創造台灣5G更好的應用服務。

新北市長侯友宜指出，這次活動讓新莊棒球場變得更科技化、人性化，在觀賞球賽的同時能透過平板或手機等裝置，感受球賽的另一個層次。新莊棒球場已變得更國際化，能變成5G實驗場域，是新北市的驕傲，也是球迷的福利。（編輯：楊玫寧）1080730