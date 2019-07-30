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裕日車增資廣州風神汽車 投審會准了

最新更新：2019/07/30 16:48

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）經濟部投審會今天通過裕隆日產汽車以4396萬2000美元，間接增資廣州風神汽車，從事汽車零部件及配件製造業務。

經濟部投資審議委員會今天召開第1178次委員會議，會中核准及備查重大投資案件計6件，僑外投資3件，陸資投資、對外投資、對中國大陸投資各1件。

裕日車今年宣布調整中國間接轉投資公司股權，考量各家公司業務量縮減、營運項目重疊及未來發展等因素，決議將風神汽車、聯友科技以及舊車置換股權予以全數處分，並將所得價款轉增資廣州風神。

投審會今天核准裕隆日產汽車股份有限公司申請以4396萬2000美元，間接增資廣州風神汽車有限公司，從事經營汽車零部件及配件製造等業務。

僑外投資部分，盧森堡商綠島再生能源申請匯入新台幣11億732萬元，增資寶島陽光再生能源，從事發電、輸電、配電機械製造業等業務。

英商GRP II TAIWAN UK LIMITED 申請匯入新台幣14億6923萬6268元，增資兆洋股份有限公司，從事太陽能發電及能源銷售等業務。

丹麥商CI II CHANGFANG K/S及丹麥商CI III CHANGFANG K/S合計申請匯入新台幣8億4180萬元，增資哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司，從事發電業等業務。

投審會官員表示，顯現外商資金陸續到位，持續投資台灣再生能源產業。

陸資投資部分，大陸商廈門金達威投資有限公司申請匯入新台幣1億8000萬元，認購國內事業依洛國際開發股份有限公司增資股份750萬股，實行後持股比例27 %，從事服飾設計業。

投審會也核准1件對外投資，核准宏全國際股份有限公司申請匯出約1億美元，間接增資英屬開曼群島宏全中國控股股份有限公司，實行後持股比例96.47%，從事投資業。1080730

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