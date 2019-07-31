竹檢以違反證交所起訴 潘健成：遺憾

群聯因未於財報揭露與董事長潘健成實質控制的聯東等公司間的交易，新竹地檢署將潘健成等人以違反證券交易法起訴。潘健成發布聲明表示，對處分感到遺憾。（資料照片）108年7月31日

（中央社記者張建中新竹31日電）群聯董事長潘健成遭新竹地檢署以違反證券交易法等起訴，潘健成表示，對處分感到遺憾，將於收到起訴處分書後與律師研議起訴事由，配合法院審理程序，釐清事實真相。

記憶體控制晶片廠群聯因未於財報揭露與潘健成實質控制的聯東、華威達及永馳間的交易，曾遭檢調人員搜索，潘健成也遭約談，並一度被限制出境，震撼市場。

新竹地檢署在經過一年調查後，2017年8月底對潘健成等人不起訴暨緩起訴處分，而後台灣高等法院檢察署2017年11月對原處分為部分撤銷及部分駁回的處分。

新竹地檢署30日全案偵結，將潘健成等人以違反證券交易法等起訴。潘健成發表聲明表示，目前尚未收到起訴處分書。

潘健成說，本案自2016年司法機關啟動偵辦以來，他積極配合檢方調查，並如實交代相關商業規劃的原因動機，是為了在日益惡性競爭的商業環境下，為能厚植公司的實力以及長遠規劃而為之。

案件歷經近3年的調查，期間亦曾遭逢不法分子放空公司股價，潘健成表示，面對排山倒海的質疑以及波折，他仍秉持創業之初衷，為自己爭氣外也盡心盡力地維持公司在快速變化的快閃記憶體產業中的競爭力，繼續為公司、股東、同仁以及社會的福祉拚搏。

潘健成指出，群聯近3年來營收穩定成長，獲利能力甚至在2017年創下歷史新高，不只保持上市櫃IC設計公司獲利王的佳績，也持續招募研發人員厚植研發實力，為長久競爭而準備，期待能以扎實的研發、獨特的營運模式，代表台灣在全球半導體產業繼續爭光。

潘健成說，今天獲悉案件經偵結起訴，對處分感到遺憾，將於收到起訴處分書之後與律師研議起訴事由，配合法院審理程序，以釐清事實真相。

目前正值快閃記憶體產業走過一年半谷底向上翻升之際，潘健成說，他將秉持一路走來的拚勁與專注帶領公司，期待能再創營運佳績。他並感謝各界持續的支持，表示將以更好的表現回報。（編輯：張均懋）1080731