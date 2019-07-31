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蘋概股跌多於漲 台股盤中失守10800點

最新更新：2019/07/31 11:45
台股31日開低震盪走低，指數失守10800點關卡。（中央社檔案照片）
台股31日開低震盪走低，指數失守10800點關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北31日電）蘋果（Apple）第3季營收止跌回升，第4季財測優於市場預期，盤後股價大漲4.48%，只是蘋概股跌多於漲，台股開低震盪走低，指數失守10800點關卡。

至11時，大盤指數來到10773.34點，跌57.56點，成交量約新台幣653億元。

蘋果截至6月29日的第3季營收538億美元，年增1%，每股盈餘2.18美元，下滑7%，蘋果預期第4季營收將達610億至640億美元，超越市場預期的609.8億美元。

蘋果盤後股價表現強勁，大漲4.48%，只是蘋概股未能同步走揚，股王大立光盤中股價一度達新台幣4185元，漲60元，鴻海股價則在77.8元平盤上下震盪，台積電表現相對疲弱，一度達257元，跌逾1%。

和碩股價一度達50.9元，跌幅逾3%；穩懋也一度達263.5元，跌幅達3%以上。

群聯財報事件，董事長潘健成遭新竹地檢署以違反證交法等起訴，重創群聯股價，一度跌破300元關卡，達296.5元，跌幅達9.6%。

外資保守看待個人電腦拉貨恐將放緩，包括華碩、仁寶與廣達股價同步重挫逾1%，連帶影響整體電子類股指數走弱，類股指數跌約0.5%。

傳統產業股普遍走跌，其中，汽車與百貨類股指數同步重挫逾1%，表現疲弱；食品類股在卜蜂與泰山股價齊揚帶動下，表現相對強勢，類股指數逆勢攀高。（編輯：郭萍英）1080731

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