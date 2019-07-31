中華電第2季每股賺1.1元 續推高資費方案

（中央社記者吳家豪台北31日電）中華電信今天公布第2季財報，歸屬母公司業主淨利85.7億元，年減13.1%；每股盈餘（EPS）1.1元；為減少去年母親節499方案的影響，持續推動更高資費方案。

中華電信發布新聞稿指出，第2季合併營收501.1億元，年減6.6%；行動通信業務營收229億元，年減11%，主因市場競爭及VoIP（網路電話）服務取代，致行動服務營收下滑，抵銷智慧型終端銷售的增加。

中華電信第2季網際網路業務營收72.6億元，年增1.6%，主要來自應用加值服務營收成長；國內固定通信業務營收159.2億元，年減2.9%，因行動電話及VoIP取代，使市話營收減少7.1%至65.1億元；國際固定通信業務營收31.1億元，年減4.4%。

截至6月底，中華電信光世代寬頻客戶數達362.8萬，占寬頻客戶數的81.4%；100Mbps速率以上客戶數達150萬，年增10.6%；HiNet寬頻客戶數達366.4萬，年減1.2%；行動電話客戶數達1059.7萬，較去年6月底增加0.8%。

中華電信董事長謝繼茂說，第2季行動市場競爭依然激烈，中華電信在營收市占率與客戶數市占率上仍維持領先，持續推動客戶採用更高資費方案，並樂見申辦iPhone方案客戶明顯增加，降低去年母親節499方案對營收造成的影響。

他進一步表示，寬頻業務因受有線電視業者競爭影響，今年上半年客戶數微幅減少，但採用光纖升速方案的客戶數則持續成長。展望未來，中華電信將持續提供多元服務，以及以家庭為中心的數位匯流方案，吸引更多用戶申辦。

謝繼茂也指出，MOD在第2季表現依舊強勁，客戶數超越208萬戶，持續為台灣最大影音平台。中華電信也推出彈性的資費方案，客戶可完全依據喜好挑選頻道，自組頻道套餐，相信此方案將有助進一步擴大客戶基礎，提升客戶黏著度，並於影音市場創造產品差異化。（編輯：鄭雪文）1080731