上緯新能源釋股95% 經濟部原則同意

（中央社記者廖禹揚台北31日電）上緯投控今天宣布出售上緯新能源95%股權予美商Stonepeak，由於涉及海能風場發起人股權變動，經濟部今天召開審議會，確認海能履約能力不受影響，會中原則同意此案。

上緯投控今天在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，與從事能源開發的Stonepeak簽訂協議書，將出售上緯新能源95%股權；上緯投控將保留上緯新能源5%股權與1席董事。

因此案涉及已通過遴選取得風場開發權的海能風力發電股份有限公司發起人股權變動，屬重大變更事項，經濟部今天也針對此案召開離岸風電規劃場址履約事項審查會議，原則同意此股權變更案。

經濟部政務次長曾文生在會後向媒體說明，今天會議邀集當初參與遴選的委員，希望維持一致性精神，並確認行政契約乙方（海能）整體履約能力不低於行政契約要求。

能源局官員說明，上緯說明此次股權變動，主要是因目前除預計明年併網的海能風場外，並未取得其他風場開發權，擔心人才流失，希望透過釋股改善；而海能也透過書面承諾上緯新能源技術團隊服務項目維持不變。

此外，本案新增投資人Stonepeak承諾在風場完成興建、取得電業執照前不得再移轉，並同意應保留上緯投控於上緯新能源的1席董事，上緯投控也承諾在風場取得電業執照前不得再移轉持有的上緯新能源5%股權。

曾文生表示，今天會議中原則同意此案，並視同行政契約的一部份來處理，但後續仍要確認相關證明文件無誤，才會同意此件股權變更案。

海能發起人為上緯新能源及麥格理資本，上緯新能源持股占25%，上緯投控說明，完成交易後，上緯投控對海能風電間接持股比例降為1.25%，但仍將透過上緯新能源參與海能風場的開發與營運維護。（編輯：鄭雪文）1080731