力成今天除息 盤中跌破80元呈現貼息

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）記憶體封測廠力成今天除息，每股配發現金股息4.8元，開盤參考價80.8元，不過盤中走弱，跌破80元，最低來到79元，下跌2.22%，呈現貼息格局。

展望下半年，力成預期客戶對第3季記憶體和邏輯晶片封測將有強勁且正向需求，今年下半年表現會更好，第3季一定會更好。

力成指出，儘管今年會是辛苦的一年，不過美中貿易戰相對和緩，第3季季節性生意會好很多，不過美中貿易戰還是會有隱憂未完全解除，此外也需觀察中國華為（Huawei）還未剔除美國黑名單之外的進展、以及日韓貿易戰變化。

從應用端來看，力成預期下半年手機需求會更順暢，下半年消費型電子和電視等終端需求轉佳，不過通訊類和資料中心應用下半年需求待觀察。

從記憶體市場需求來看，力成表示動態隨機存取記憶體（DRAM）需求正向樂觀，成長可期，快閃記憶體（Flash）稼動率持續滿載，第3季仍看佳。目前看來客戶端記憶體庫存調整快要告一段落。

從稼動率來看，法人預估，第3季力成封裝稼動率約80%，測試稼動率約60%到70%。（編輯：李信寬）1080801