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台股盤中跌近百點 力守10700點關卡

最新更新：2019/08/01 11:33
台股1日開盤不久一度大跌104.16點，8大類股全面下跌，但仍力守10700點關卡。（中央社檔案照片）
台股1日開盤不久一度大跌104.16點，8大類股全面下跌，但仍力守10700點關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北1日電）美國聯邦準備理事會10年來首次宣布降息，市場反映利多出盡，美股道瓊工業指數大跌333.75點，台股開盤不久一度大跌104.16點，8大類股全面下跌，但仍力守10700點關卡。

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，為聯準會2008年以來首度降息，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會強調這不是長期降息循環的開始，美股由紅翻黑，三大指數都收低，道瓊指數下跌超過330點。

法人表示，由於台股前幾個交易日已經連續4個交易日下跌，預先反映美國降息利多出盡消息，所以今天台股相對美股跌勢緩和。

截至11時10分止，加權指數來到10725.53點，下跌近百點，成交值約新台幣808億元。8大類股全面下跌，其中食品類股跌勢較猛。

以個股來看，台股三王欲振乏力，晶圓代工龍頭台積電盤中來到256元，下跌1.38%。股王大立光來到4175元，下跌1,76%，又來到4285元，上漲0.82%。鴻海來到77.6元，下跌1.27%。

上緯投控因出售旗下從事風電事業子公司上緯新能源的不確定因素，造成股價連3天下跌，但上緯在昨天下午宣布，將出售上緯新能源95%股權予專業投資能源事業的Stonepeak後，今天盤中股價止跌回升，來到80.5元，上漲5.92%。

印刷電路板族群方面，台郡盤中來到98元，上漲2.4%。台光電來到129元，大漲7.5%。

元大證券指出，聯準會在貨幣政策決策會議後降息1碼，聯邦基準利率來到2.0%至2.25%，符合市場預期，這次略為出乎市場意料之外的是聯準會決議在8月提早終止縮表。

元大認為，基於聯準會在會後聲明中表示，將會做好因為不確定性而行動的準備考量，研判9月在中美貿易衝突，以及英國脫歐不確定仍在下，9月仍將降息1碼，至於之後是否繼續降息，則視情勢而定。

國泰證券指出，昨天台股拉回整理，印刷電路板（PCB）族群逆勢轉強，主因台郡在法說會時表示，深耕5G高頻天線應用，可望進入收割期，今年下半年有高頻天線模組及音源控制兩項新產品加入，預估今年第3季生產備貨數量將較去年第3季個位數成長。（編輯：林孟汝）1080801

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