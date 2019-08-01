台泰攜手助中小企業數位轉型 聚焦女性發展

（中央社記者廖禹揚台北1日電）經濟部中小企業處連續第4年推動APEC O2O倡議，強化中小企業擁抱數位轉型，今天與泰國攜手舉辦論壇，聚焦女性發展及創意經濟等2大主題，盼深化雙邊合作。

中企處與泰國中小企業促進局共同舉辦的「APEC中小企業O2O創新創業國際論壇：微中小企業服務化」，今天在泰國曼谷登場。

中企處今天發布新聞稿說，這次論壇主題響應APEC年度優先領域「數位社會」及「婦女、中小企業與包容性成長」，聚焦「強化女性發展O2O商務創新」及「微中小企業以O2O躍向創意經濟」，協助中小企業掌握數位經濟趨勢。

這次活動邀請到APEC官方代表、跨國企業及各國優質新創團隊等百位貴賓與會，分享與探討如何運用數位科技掌握商機、企業轉型邁入數位時代等面向的經驗想法。會中並安排來自台灣、泰國、馬來西亞及菲律賓等具潛力新創團隊發表O2O創新應用最佳範例，由業師講評輔導。

中企處自2016年推動APEC中小企業O2O新商業模式應用倡議，今年邁入第4階段，希望藉此與各國深化合作關係，協助亞太地區中小企業在數位經濟時代創新創業及永續成長。

中企處表示，接下來將在9、10月分別與智利、菲律賓共同舉辦論壇，並在年底彙整4年來活動成果，集結成總結指南，作為後續提供中小企業發展協助的參考。而中企處今年也開始進行新APEC倡議相關活動，聚焦城鄉創新生態圈發展。（編輯：郭萍英）1080801