日本小七手機支付喊卡 民眾：付現較安心

（中央社東京1日綜合外電報導）日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）母公司7&I控股公司，今天正式宣布將於9月底終止手機支付服務7pay。有日本消費者直言，付現比較安心，以後也不會使用手機支付。

日本放送協會（NHK）報導，7pay從7月1日上路後，7月2日及3日相繼出現消費者帳號被盜用的事件，7&I控股公司已採取暫停新會員加入及儲值等因應措施。雖然在事發後持續努力強化手機支付安全機制，但無法根本解決被盜用風險。

7&I控股公司下午舉行記者會宣布，7pay服務將於9月底終止。

7&I控股公司評估，如果要恢復7pay包括儲值等所有服務，需要花不少時間；加上消費者對這項服務抱持不安等，要繼續7pay顯有困難。

截至7月31日止，已知有808人帳戶遭盜用，損失金額約3861萬日圓（約新台幣1101萬元），但這些盜用都發生在7月中旬以前，7月中旬後就沒有獲確認的消費者受害事件。

帳戶遭盜用的消費者，7&I控股公司將從本月19日後個別予以補償。

東京澀谷的37歲男性上班族受訪時說，這麼短的時間就決定終止服務，這對7&I控股公司來說是很可惜的事，但當初推出手機支付服務時，就應該考量到可能會有不肖份子，再來設計這套系統，「我覺得付現比較安心，以後也不會使用手機支付」。

從7pay推出首日就使用服務的女性說，剛在搭電車時看手機新聞，才知道7pay要終止服務了，可能上路太過匆促才導致這個令人遺憾的結果，但因為目前各業者紛紛推出類似服務，這次事件也成為讓自己必須思考要使用哪項服務的契機。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080801