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全球電動車銷售冠軍NISSAN LEAF 預售開跑

最新更新：2019/08/01 19:06
裕日車電動車NISSAN LEAF 1日宣布啟動台灣預售，預售價新台幣150萬元。（裕日車提供）中央社記者韓婷婷傳真　108年8月1日
裕日車電動車NISSAN LEAF 1日宣布啟動台灣預售，預售價新台幣150萬元。（裕日車提供）中央社記者韓婷婷傳真　108年8月1日

（中央社記者韓婷婷台北1日電）電動車市場加溫，除了備受矚目的特斯拉（Tesla）Model 3外，裕隆日產汽車今天宣布，全球電動車銷售冠軍NISSAN LEAF自即日起正式在台展開預售，售價新台幣150萬元。

由於Tesla Model 3與Nissan Leaf都是品牌入門電動車代表，在台銷售價格受到消費者關注。

裕日車表示，NISSAN LEAF採用40kWh鋰電池，最長行駛距離可達311公里，搭配DC直流充電約充電40分鐘，便能將電池充到8成電量；動力方面，LEAF發電機輸出功率達85kW，最大馬力147hp/3282至9795 rpm、最大扭力32.6kgm/0至3283 rpm，表現足以媲美3.0L車款。外觀搭配專屬3D環保藍色冰塊造型水箱護罩，行車安全上搭載NISSAN INTELLIGENT MOBILITY智行科技，預售價150萬元，可望為裕日車第3季帶來新動能。

裕日車受整體車市衰退影響，今年上半年新車銷售較去年同期衰退，雖然休旅車KICKS上市後市場反應超出預期，但因供不應求，影響上半年表現，不過，裕日車新車銷售衰退幅度小於整體車市。（編輯：郭萍英）

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