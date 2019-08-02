外溢保單上半年熱賣 新契約保費年成長13倍

（中央社記者劉姵呈台北2日電）運動省保費成熱潮，金管會保險局公布今年上半年外溢保單銷售件數有1萬3302件，較去年同期成長5.49倍，新契約保費高達新台幣1.48億元，成長13.39倍。

金融監督管理委員會目前已核准及備查8家壽險公司，共21張具外溢效果的保險商品，今年上半年新契約銷售件數為1萬3302件，較去年同期的2051件，成長5.49倍；另外，初年度保費收入約新台幣1.48億元，較去年上半年的1032萬元，成長13.39倍。

保險局官員今天表示，去年下半年開始，多家保險公司力推健走型及健檢型的外溢效果保險，給予有運動習慣、健康檢查體況良好的保戶，折減保費或增加保額的優惠，對保戶來說是很大的誘因，衝高今年上半年外溢保險件數跟保費成長。

官員也指出，依保費來看，前3名依序為國泰人壽、南山人壽與富邦人壽；但若件數比較，南山人壽拿下第1，第2及第3名則為國泰人壽的2款外溢保單。

另外，金管會目前已核准及備查6家壽險公司共11張實物給付型保險商品（指提供其他非現金方式給付促進健康的服務），今年上半年新契約銷售件數為8萬171件，較去年微增6%，但初年度保費收入約1716萬元，較去年減少22%。

官員分析，主因為附加險種不同的關係，導致實物給付型保險件數微增、但保費卻減少的狀況，如其中的殯葬服務類型大多附加在壽險上，件數衰退也致保費相對減少較多；另醫療服務類型雖大幅增加了4000餘件，但因為附加在旅平險上，保費僅年增133萬元。

壽險公司也透露，實物給付型因屬於新型態商品，解說比較複雜，加上目前市面上只有新光人壽、富邦人壽有這類商品，上半年銷售狀況不如預期。

金管會表示，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提升民眾對於健康管理的重視，並滿足保險的多樣需求。（編輯：林孟汝）1080802