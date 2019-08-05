離婚判決生效 隔年若合併報稅將遭罰

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）台北國稅局提醒，離婚夫妻申報綜所稅要注意，如果是由法院判決離婚情形，離婚年度是以判決日為準，並非離婚登記日，應注意別混淆，以免在無婚姻關係狀態下錯誤合併申報，遭補稅處罰。

台北國稅局表示，根據稅法規定，結婚及離婚當年，雙方可以自行選擇綜所稅要分開還是合併申報，但結婚後的下個年度，就必須合併申報，離婚後的下個年度，因婚姻關係已不存在，則不能再合併申報。

台北國稅局提醒，不過，離婚情形要特別留意，雖然一般離婚案件，大多是以向戶政機關辦理離婚登記的日子來判斷離婚生效年度，但這只限「兩願離婚」狀況；如果離婚已鬧上法院，根據財政部的相關函釋，要以判決離婚日作為離婚生效年度，而不是登記離婚年度。

台北國稅局舉例，先前就有一件案例，夫婦兩人在2016年經法院判決離婚，2017年向戶政事務所辦理離婚登記，但兩人2017年仍採合併申報，事後被國稅局發現，將兩人改為分開申報，在剔除配偶免稅額、標準扣除額後，其中一方必須補稅，並得依法處以罰鍰。

台北國稅局表示，上述案例中，夫婦兩人在2016年還可合併申報，但2017年起，因法院判決婚姻關係已不存在，即使還沒向戶政機關完成登記，一樣不能合併申報，以免面臨補稅罰鍰。 （編輯：鄭雪文）1080805