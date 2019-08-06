誘客戶借錢買保險 銀行保經代違規恐撤照

（中央社記者劉姵呈台北6日電）金管會表示，已完成修法要求銀行經營保經代者，發現有保戶以借錢或解定存等方式投保，要進行電話訪問告知財務風險，勸誘者會處以新台幣10萬元到300萬元罰鍰，嚴重者將被撤照。

金融監督管理委員會保險局今天表示，有鑑於金融消費者以貸款、定存解約或透過該銀行辦理保單借款等方式來繳交保險費，將會暴露於更高的財務風險中，草案將修正銀行的保險經紀人及代理人的管理規則，強化銀行通路的責任。

官員表示，銀行若發現客戶是用以上狀況購買保單，要保文件交給保險公司核保前，必須指派非銷部門人員，針對全部要保文件進行電話訪問，且明確告知客戶財務槓桿操作將面臨的相關風險，及最大可能損失金額。若電訪發現投保不符合本意或不符規定，必須要補正、採取有利消費者的處置，且電話訪問要全程錄音，要保存5年。

官員指出，已完成「保險經紀人管理規則」及「保險代理人管理規則」部分條文修正草案的研議，將於近日起預告60天，預估要到第4季才能上路；會勸說客戶貸款、解定存來買保單的主要還是銀行的保經代，所以個人執業的一般保經代業者並不在此次新規定的範圍。

若被查到有以上勸說情形，輕則處以10萬元至300萬元罰鍰，若是情節嚴重者，可能被限制保單銷售業務，甚至撤照。（編輯：楊凱翔）1080806