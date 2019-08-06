更多編輯台推薦新聞：
罕見聯合公開信 聯準會前主席籲政治別干預
產經

罕見聯合公開信 聯準會前主席籲政治別干預

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸
國際

阿富汗難民女孩學會流利印尼語 天真笑容背後藏辛酸

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

聯準會官員：利率處於正確範圍 今年料再降息一次

最新更新：2019/08/06 22:28

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）重要官員布勒德今天表示，聯準會已將美國利率訂在「正確範圍」，下次行動前會先觀察經濟對貿易戰等因素如何反應。他還預期今年內會再降息1次。

布勒德（James Bullard）是聖路易聯邦準備銀行（St Louis Federal Reserve Bank）總裁，也是聯準會政策委員會重要成員。這是他在聯準會上週降息後首度公開發言。

布勒德接受法新社訪問時表示，聯準會「實際上無法在以牙還牙的貿易戰中調整貨幣政策」。不過他強調，央行決策官員「已做了不少事」協助美國經濟，行動上也考量到美國總統川普的貿易戰引發的不確定性。

布勒德是首位聯準會官員呼籲將去年4度升息後的利率降回一部分。他今日受訪時表示，他「預設」聯準會今年還會再降息1次。

不過布勒德也暗示，他對於央行目前的政策立場感到滿意。他說，鑒於聯準會已採取重大行動，他想先觀察經濟和通貨膨脹將如何表現，這可能要等6個月才能反映在經濟數據上。

聯準會上週決議進行10餘年來首度降息，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）試圖解釋降息理由後，外界仍感到困惑。

布勒德則將目前情況和過去幾次經濟擴張期相比。他說，聯準會都會先數度升息，之後再稍微調降，「我們正在嘗試找到對的（利率）水準」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080806

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報