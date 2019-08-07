人民幣貶值加劇貿易戰 巴西經濟影響憂喜參半

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）美中貿易戰日趨白熱化，中國人民幣對美元匯率「破7」後，美國總統川普指稱中國操縱匯率。不確定的市場氛圍將損害巴西經濟復甦，但也可能為巴西農業創造機會。

中國央行一方面將其貨幣貶值歸因於單邊保護主義和關稅，另一方面則淡化其影響，以穩住市場信心。此前，川普宣布將自9月1日起，對3000億美元的中國進口商品增課10%的關稅。

中美貿易戰的下一章很難預測，但可以確定的是，不確定的氛圍將損害全球經濟成長，並影響巴西等國家。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，倫敦金融諮詢公司EM Funding創辦人考麥勞爾（Wilber Colmerauer）分析，中美貿易戰的政治干預性很強，中期的影響是世界經濟成長放緩，「最重要的後果是美國、亞洲和歐洲的經濟成長下降，然後影響全世界」。

報導分析，如果真的出現全球經濟成長放緩的情況，巴西可能處境艱難，因為這將破壞巴西經濟復甦，並可能影響巴西幣貶值。

考麥勞爾認為，這一切都歸結為川普出於選舉目的，對經濟領域施加巨大政治壓力，而隨著美國總統大選接近，恐將加劇這種情形，「川普喜歡製造混亂，但市場不喜歡不確定性」。

與此同時，美中之間的貿易戰也可能為巴西農業綜合企業創造一些機會。

ARC Mercosul農業市場諮詢公司總監維羅索（Tarso Veloso）指出，中美貿易戰直接影響巴西農業綜合企業，因為美中兩國相互施加限制，替中國進口巴西穀物開闢空間，預計巴西生產商將繼續擴大大豆和玉米產量。

由於中國的需求增加，2018年巴西大豆出口量達到破紀錄的近8400萬噸。（編輯：周永捷）1080807