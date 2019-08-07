研華拚5年成長計畫 擴大4大區域投資

工業電腦廠龍頭研華7日在內湖總部召開法人說明會，說明今年上半年營運成果及未來發展策略。中央社記者吳家豪攝 108年8月7日

（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦大廠研華今天召開法人說明會，公布今年上半年每股盈餘新台幣5.02元；並針對美國、歐洲、中國大陸、新興市場4大區域制定5年成長計畫，擴大在地投資與人才經營。

研華2019年上半年營收262.78億元，年增9%；營業利益41.91億元，年增17%；稅後純益35.32億元，年增19%；每股盈餘（EPS）5.02元。

觀察各區域成長率，占研華營收29%的北美區域今年上半年營收年增14.6%，歐洲區域營收年增1.7%，亞洲與新興市場營收年增23.6%，然而中國大陸營收年減9.4%。

研華總經理暨財務長陳清熙說，今年上半年研華在北美、新興市場表現強勢，下半年可望延續動能，預期北美與新興市場下半年將成長雙位數百分比。歐洲地區受到今年第3季假期因素影響，下半年成長將較上半年放緩。大中華區第2季接單較第1季回溫，7月為今年最高，但下半年反轉訊號仍不明顯。

陳清熙表示，產品組合將影響研華毛利表現，觀察今年下半年零組件價格走勢將較去年下半年下滑，加上智慧工廠事業精進可有效推升毛利率表現，預期下半年研華整體毛利率將介於37%到41%。

陳清熙指出，今年全年研華營業利益率將挑戰成長雙位數百分比，整體淨利率目標為未來3年內成長1%。

研華今天也宣布針對美國、歐洲、中國大陸、新興市場，制定2019年到2024年的5年成長計畫，並邀請美國、中國大陸與新興市場主管向法人進行簡報。

研華規劃在美國南加州購地自建新總部，深化當地產學及系統集成夥伴合作，並在2年內設立共8個銷售據點，提升業務人員在辦公室辦公比率至50%，增加公司文化認同度與在地團隊養成深度。

研華美國總經理牛文中表示，研華北美業績2019年應可達成雙位數百分比的成長，也期待未來數年維持類似成長動能。除了自有業務成長外，投資與收購、打造智慧城市相關生態系，也是重要成長策略。

在中國大陸，研華北京二期大樓增建計畫已進入建築規劃階段，研華將擴大物聯網軟體平台WISE-PaaS相關軟體研發人才的投資。研華中國區總經理羅煥城指出，大中華市場過去10年是研華穩定的成長引擎，期待在未來5年也是重點成長區域。研華率先推出以客戶為導向的服務內容，啟動5年營收倍增計畫。

研華工業物聯網事業群協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠表示，物聯網技術促成分散製造的可能性，新興市場充滿各種成長可能性。研華將以台灣業務團隊為樞紐，結盟南亞、中東、俄羅斯、中南美等新興市場當地通路夥伴，設立新據點，共同發展具有當地特色的經營模式，以追求指數型的成長。（編輯：蘇志宗）1080807