台驊第2季獲利季增逾倍 投入中歐鐵路藍海市場

（中央社記者韋樞台北7日電）物流業台驊投控公布第2季財報，每股稅後盈餘（EPS）0.66元，獲利季增逾倍，但上半年獲利不如去年同期。台驊表示，中國強化鐵路聯絡中亞和歐洲，未來中歐鐵路業務將是集團積極投入的藍海市場。

台驊第2季合併營收新台幣28.10億元，季增8.59%，年增3.49%；毛利5.14億元，季增12.34%，年增7.4%；稅後盈餘7579萬元，季增111.65%，年減24.2%，每股稅後盈餘0.66元，優於首季的0.32元。

累計上半年合併營收53.98億元，年增4.72%；毛利9.72億元，年增4.19%；稅後盈餘1.11億元，年減32.65%；EPS 0.98元，少於去年同期的1.37元。

台驊投控總經理萬心寧表示，今年新增投資事業及增加團隊於拓展新興市場航線業務，薪資費用較去年增加；同時去年上半年有一次性認列所得稅迴轉利益約2300萬元及匯兌利益2729萬元等因素，導致今年上半年稅後盈餘年減32.65%；而今年第2季攬貨量成長，帶動稅後盈餘較首季明顯成長111.65%，上半年營業毛利也較去年上半年成長4.19%。

萬心寧指出，未來美中貿易衝突勢必更激烈，不但影響全球經濟，不可預期的艱鉅挑戰將層出不窮，因此台驊集團已在亞洲佈建綿密的據點，和長久以來在全球的合作伙伴網絡。

萬心寧說，了降低貿易戰影響中國經濟，中國政府將持續擴大中歐鐵路基礎建設投資，擴大與俄羅斯、中亞及歐洲國家的貿易往來。

台驊今年擴大成立鐵路事業部，將中歐鐵路視為主力推動業務，在鄭州、大連、成都、重慶、西安、武漢等17個主要鐵路貨運城市建置業務團隊。其中在全中國最大的鐵路集散城市鄭州，已是排名前3大的承攬業者，整體上半年中歐鐵路毛利較去年同期成長23%；4月更首次承作鄭州到德國漢堡的包列業務，單列業務收入近人民幣百萬元，未來中歐鐵路業務將是集團另一項積極投入的藍海市場。

萬心寧表示，亞洲客戶為了因應美中貿易戰、加速舖貨美國9月開學及感恩節消費旺季，8月的海運及空運有急單貨運需求，加上亞洲貨幣貶值因素，預期海空運運價及貨量在短期內將走揚。（編輯：楊玫寧）1080807